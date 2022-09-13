Продажи молдавского вина в РФ упали на 60%

Продажи молдавского вина в РФ сократились на 58,9% по сравнению с 2021 годом.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро винограда и вина Молдовы.

По данным организации, местные винодельческие компании переориентируются на Европу и США.

В бюро уточнили, что экспорт вина в Россию снижается за несколько лет. С начала 2022 года молдавские компании экспортировали в РФ продукцию на $3,4 млн.

"Многие производители переориентировались на отечественный рынок, вышли с продажами также в Румынию. Например, за семь месяцев текущего года экспорт бутилированной продукции в эту страну вырос на 2,5%, продали на $13,2 млн", - добавили в бюро.

Также на треть вырос экспорт в Канаду, продано вина на $1,6 млн. В целом Молдова в первом полугодии экспортировала винодельческую продукцию на $60,4 млн, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Вино поставлялось в 55 стран.

Глава Роскачества Максим Протасов ранее заявлял, что в 2022 году из-за повышения цен и приостановки поставок иностранных компаний примерно 30% импортного вина может уйти с российского алкогольного рынка.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда