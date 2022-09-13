Цены на нефть выросли во вторник из-за беспокойства по ограниченным поставкам

Цены на нефть выросли во время нестабильных торгов во вторник, поскольку обеспокоенность по ограниченным поставкам накануне зимы нивелируют обеспокоенность инвесторов по снижению спроса в Китае и дальнейшему повышению процентных ставок в США и Европе.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent выросли на 50 центов, или 0,5%, до 94,50 долларов за баррель до 06:44 по Гринвичу.

Цена на нефть WTI выросла на 52 цента, или 0,6%, до 88,30 долларов за баррель.

Причины изменения цен

Отмечается, что беспокойство по сокращению запасов продолжает поддерживать цены.

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Согласно данным, обнародованным в понедельник Министерством энергетики США, за неделю, завершившуюся 9 сентября, стратегический запас нефти (SPR) упал на 8,4 миллиона баррелей до 434,1 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с октября 1984 года.

Перспективы возрождения ядерного соглашения Запада с Ираном оставались туманными. В понедельник Германия выразила сожаление по поводу того, что Тегеран не ответил положительно на европейские предложения по возобновлению соглашения 2015 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время соглашение маловероятно.

Данные об индексе потребительских цен США будут обнародованы во вторник в 12:30 GMT. Хотя ожидается, что уровень базовой инфляции может достичь пика, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система готовы повысить процентные ставки и дальше для борьбы с инфляцией.

"Шансы для ФРС продолжать агрессивное повышение ставок возрастут, если индекс потребительских цен США будет выше, чем ожидалось", – сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Это может повысить стоимость доллара США по отношению к другим мировым валютам и сделать номинированную в долларах нефть дороже инвесторов.

Экономическая правда