Сербия заменит российскую нефть собственной, иракской и иранской

Вице-премьер-министр, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович заявила, что Сербия обеспечила замену российской нефти, которую не сможет импортировать с 1 ноября из-за шестого пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом она сказала в комментарии агентству Tanjug в понедельник.

"С 1 ноября мы больше не будем импортировать российскую нефть, но у нас будет, прежде всего, нефть из Киркука (Ирак – ред.), у нас будет своя нефть, потому что NIS (Нефтяная индустрия Сербии – ред.) имеет 20 процентов сербской нефти, а остальная будут иранская или какая-то другая", - заявила Михайлович.

Она также заверила, что новых повышений цен на электроэнергию или ограничений в Сербии не будет.

По ее словам, некоторые местные органы власти уже начали строить планы экономии электроэнергии, а эффект от экономии домохозяйств будет заметен, когда вступят в силу стимулирующие меры по экономии электроэнергии.

Михайлович напомнила, что правительство пригласило муниципалитеты и города, государственные компании и государственную администрацию составить свои планы до 15 сентября и отправить их в министерство, чтобы увидеть, где можно сэкономить 15 процентов электроэнергии.

Напоминаем:

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Начиная с ноября Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.

Сербия приобрела 500 миллионов кубометров газа у Венгрии и этот газ будет храниться в венгерских хранилищах.

Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.

Экономическая правда