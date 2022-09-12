Контрнаступление на Харьковщине: ВСУ уничтожили российскую технику на $700 миллионов - Forbes

Вражеский танк, уничтоженный в Киевской области getty images

За 6-11 сентября Вооруженные Силы Украины уничтожили вражескую технику на сумму 670 млн долларов, значительная часть которой была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине.

Соответствующую оценку дает украинский Forbes, опираясь на данные, предоставленные Генеральным штабом.

Так, по данным Генштаба, в этот период было уничтожено 2850 кафиров и 590 единиц техники. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине, однако которую точно установить трудно.

Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долл.), уничтоженный в Запорожской области. На Харьковщине же оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долл.) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долл.).

Не вся потерянная россиянами техника уничтожена. По данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 млн долларов, в том числе девять гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше 43 млн дол.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на понедельник, 11 сентября, украинские силы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября, сообщают американские аналитики. Украинцы за эти дни освободили больше территории, чем российские войска захватили во всех операциях с апреля.