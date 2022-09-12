Правительство планирует выделить 400 миллионов помощи для Харьковщины: на что потратят

Профильным министерствам и Харьковской ОВО поручили подготовить к заседанию правительства вопрос о выделении 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам совещания по Минэнерго, Минрегиону, Минфину и "Нафтогазу".

На заседании Шмигаль поручил Министру энергетики, Министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" создать координационный штаб в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Задача штаба – оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Должны быть готовы к любым сценариям", – объяснил Шмигаль.

Кроме того, подчеркнул он, восстановление нуждается в дополнительных финансовых средствах. Следовательно, Минрегиону, Минфину и Харьковской ОВА поручено подготовить к ближайшему заседанию правительства вопрос о выделении из резервного фонда бюджета 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям.

Напоминаем:

В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара кафиров по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине. Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

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Впоследствии стало известно, что удары были нанесены, в частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Этому предшествовало освобождение украинскими бойцами значительной территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами более полугода.