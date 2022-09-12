Агрокомпанию экс-нардепа подозревают в уклонении от налогов: о ком речь

Бюро экономической безопасности расследует дело об уклонении от уплаты налогов на 42 млн грн агропредприятием экс-нардепа, по данным ЭП идет речь о компании семьи Табаловых.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, знакомые с делом источника ЭП.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия в течение 2021 документально оформляли операции по закупке зерновых культур у компаний с признаками "фиктивности". Использование такой схемы позволило нарушителям уклониться от уплаты налогов на сумму 42,4 млн. грн.

"Указанное сельскохозяйственное предприятие связывают с бывшим народным депутатом и известным бизнесменом", - отметили в БЭБ. По данным ЭП, в досудебном расследовании фигурирует ПАО "Юрия".

Согласно данным Youcontrol, владельцем компании является производитель молочной продукции "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефициарами компании являются экс-нардеп седьмого созыва Александр Табалов и его сын, также бывший народный депутат, Андрей.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, квалифицируемое по ч. 3 ст. 212 УК Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора.