Курс валют на 12 сентября: наличная гривня укрепилась

Гривня прервала курс ослабления на прошлой неделе и в понедельник, 12 сентября, укрепилась – сейчас курс колеблется на уровне 41,36 – 41,60 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 17:40 курс доллара на черном рынке составляет 41,36 – 41,60 грн, а в пятницу, 9 сентября, колебался на уровне 41,60 – 41,87 грн. Таким образом, гривня прекратила ослабление, начатое на прошлой неделе.

Относительно "черного" курса евро он стабилизировался и сейчас составляет 40,70 - 40,14 грн. Для сравнения, курс колебался на уровне 40,67 – 41,15 грн в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,5 – 41,58 грн (курс на 9 сентября – 40,5 – 41,5 грн);

Евро – 40,3 – 41,5 грн (курс на 9 сентября –40,1 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 41,3 – 42,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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