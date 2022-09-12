"Если есть страна, дающая лучшую цену, конечно": Индонезия изучает возможность закупки нефти у РФ

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что рассматривает все варианты обуздания стремительного роста цен на энергию – страна изучает возможность присоединиться к другим азиатским экономикам, включая Индию и Китай, в покупке российской нефти, чтобы компенсировать резкий рост затрат на энергоносители.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Видодо, стране нужно рассмотреть "все варианты".

"Индонезия годами не импортировала значительное количество нефти из России, но правительство Видодо находится под растущим давлением, чтобы сдержать рост расходов после того, как в этом месяце было вынуждено повысить цены на некоторые топлива до 30 процентов.

Любой шаг по покупке российской нефти по цене выше границы, установленной странами G7, может сделать Индонезию уязвимой для санкций США, поскольку она готовится принять саммит G20 на Бали в ноябре. Видодо пригласил на встречу мировых лидеров, в частности, Владимира Путина из России и Владимира Зеленского из Украины", - пишет FT.

"Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно", - сказал Видодо, отвечая на вопрос, будет ли Индонезия покупать российскую нефть.

"Правительство обязано найти разные источники для удовлетворения энергетических потребностей своего народа. Мы хотим найти решение", - добавил он.

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Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, долгое время придерживается политики неприсоединения к супердержавам, и Видодо посетил Москву и Киев в июне, лишь спустя несколько месяцев после вторжения России в Украину в феврале, чтобы лично пригласить их лидеров на саммит G20, напоминает газета.

"На самом деле это было бы плохо, если бы правительство сделало это [купило российскую нефть], поскольку Индонезия является неприсоединенным государством и даже была основателем движения неприсоединения", - сказал главный экономист Банка Центральной Азии в Джакарте Дэвид Сумуал.

По словам министра туризма страны, Москва предложила продавать Индонезии нефть по цене, которая на 30 процентов ниже международного рыночного курса. В августе государственная нефтяная компания Индонезии Pertamina заявила, что пересматривает риски покупки российской нефти.

"Но на прошлой неделе США угрожали наложить санкции на покупателей российской нефти", – напоминает FT.

"Если бы Индонезия присоединилась к Индии и Китаю в покупке российской нефти, это дополнительно помогло бы Москве компенсировать значительную часть утраченной прибыли от падения поставок в Европу.

Анализ FT таможенной статистики Китая и Индии показал, что во втором квартале 2022 года страны импортировали на 11 миллионов тонн нефти из России больше, чем в первом квартале", – говорится в статье.

Относительно саммита G20 на Бали Видодо сказал, что вместе с Путиным и Зеленским ожидается участие мировых лидеров, в том числе главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Экономическая правда