В Азербайджане заявляют о росте экспорта газа и нефти

Getty Images

Министерство энергетики Азербайджана заявило о росте экспорта газа и нефти по итогам 8 месяцев 2022 года.

Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он сообщил, что по оперативным данным, за 8 месяцев текущего года в Европу было экспортировано 7,3 млрд кубометров газа. В Турцию – 5,4 млрд кубометров. В Грузию – 1,7 млрд кубометров.

По словам Шахбазова, за этот период экспорт газа вырос на 23%.

Также оперативные данные за 8 месяцев, опубликованные министром, свидетельствуют, что 17,6 из 21,8 млн. тонн добываемой нефти было экспортировано.

"По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 14,4 из 30,6 млрд кубометров добытого газа с приростом на 9,7% было экспортировано", - отметил глава Минэнерго Азербайджана.

Экономическая правда