Нефть начинает неделю с понижения на фоне COVID-ограничений в Китае и возможных повышений ставок

Цены на нефть упали в понедельник из-за того, что прогноз глобального спроса на топливо омрачен ограничениями, связанными с COVID-19 в Китае, и возможностью дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,28 доллара, или на 1,4%, до 91,56 доллара за баррель в 03:30 GMT после того, как в пятницу поднялись на 4,1%.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 1,34 доллара, до 85,45 доллара за баррель, или на 1,5% после роста на 3,9% на предыдущей сессии.

Причины падения цен

"Цены незначительно изменились на прошлой неделе, поскольку прибыль от номинального сокращения поставок группой, известной как ОПЕК+, была сведена на нет продолжающимися блокировками в Китае, крупнейшем мировом импортере сырой нефти.

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В этом году спрос на нефть в Китае может сократиться впервые за два десятилетия, поскольку политика Пекина по нулевой борьбе с COVID-19 заставляет людей оставаться дома во время праздников и уменьшает потребление топлива", - пишет агентство.

"Общий негатив, похоже, перевешивает позитив", - сказал рыночный стратег IG Джун Ронг Еп, добавив, что цены на нефть Brent могут достичь 85 долларов.

Между тем, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система готовы повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая может повысить стоимость доллара США по отношению к другим валютам и сделать номинированную в долларах нефть дороже для инвесторов, подчеркивает Reuters.

"Обеспокоенность спроса была сосредоточена на влиянии повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией и политике Китая относительно нулевого распространения COVID-19", - написал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Тем не менее, мировые цены на нефть могут восстановиться до конца года - ожидается, что предложение еще больше сократится, когда 5 декабря вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть.

Экономическая правда