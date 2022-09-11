Молдова запретила Air Moldova возобновлять полеты в РФ

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Управление гражданской авиации Молдовы запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в Москву, ссылаясь на директивы ICAO и EASA.

Об этом сообщает молдавский регулятор.

Ранее, 9 сентября Air Moldova объявила об открытии рейсов в Москву с 1 октября. Компания утверждает, что это решение является реакцией на многочисленные обращения граждан Молдовы, находящихся на территории РФ и желающих возвратиться домой за билетами, купленными до 24 февраля.

Правительство страны прекратило рейсы из Кишинева в Москву из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним:

Авиакомпания Air Moldova была приватизирована в 2018 году, в период, когда фактическим руководителем Молдовы был ныне находящийся в розыске олигарх Влад Плахотнюк.

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России и не возобновили рейсы в этом направлении после частного открытия воздушного пространства Молдовы.

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Долететь из России в Молдову или назад можно было только с перелетами в стране за пределами ЕС, уточняет издание NewsMaker. Самые удобные аэропорты стыковки – Стамбул и Ереван. Турция и Армения не вводили санкции против российских авиакомпаний, туда по-прежнему летают российские самолеты.

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