Цена на газ для производителей тепла не будет расти до мая 2023 года

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Кабмин продлил срок действия положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Принятое решение правительства о продлении срока действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения.

Премьер добавляет, что Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать Россия. Соответственно, решение Правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине.

Напомним:

Эталонные фьючерсы на газ в Европе с утра в среду упали на 6,2% после резких изменений в последние дни на фоне скоординированных шагов правительств для преодоления последствий энергокризиса - в течение дня цены упали на 14%.

Группа "Нафтогаз" открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.