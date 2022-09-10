Высокие цены на продукты питания больше всего беспокоят киевлян – опрос

Более 80% киевлян называют высокие цены на продукты питания и услуги одной из главных беспокоящих их экономических проблем.

Об этом говорится в опросе "Центром прикладных исследований", проведенного по заказу "Центра развития городов".

Согласно исследованию, основными проблемами беспокоящих киевлян являются:

высокие цены на продукты питания и услуги – 83,8% опрошенных респондентов;

высокие цены на горючее –77,8% респондентов;

высокие тарифы – 77,4% респондентов;

плохая экологическая ситуация – 71,8% респондентов.

Центр прикладних досліджень

Согласно данным 39,4% опрошенных работают в обычном режиме, как и до 24 февраля, 19% работает удаленно или частично, а 10,8% нашли новую работу. 34% респондентов пока не работают.

Также на вопрос о подготовке к отопительному сезону 18,4% киевлян покупают обогреватели, 16,2% утепляют свои дома. 32,4% жителей столицы считают, что подготовкой к отопительному сезону должны заниматься власти.

Центр прикладних досліджень

Треть респондентов (30,9%) оценивает материальное состояние своего домохозяйства как хватает только на вещи первой необходимости, 44,6% хватает на продукты питания, вещи первой необходимости и одежду, 11,8% могут позволить себе покупать технику и регулярно ездить отдыхать.

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Только 10,6% опрошенных отмечают, что им не хватает средств на вещи первой необходимости и продукты питания.

Опрос проводился с 10 по 23 августа 2022 года. В общей сложности было опрошено 1017 человек методом face-to-face.

Напомним:

Инфляция в Украине в августе по отношению к июлю выросла на 1,1%, а в годовом измерении выросла до 23,8%.