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Украина планирует заимствовать у США 1,5 миллиарда долларов для закупки газа

Суббота, 10 сентября 2022, 11:30 - Экономическая правда
 
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Правительство ведет переговоры о выделении транша в сумме $1,5 млрд. от Эксимбанка США на закупку газа.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Обсудили также вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. Ведем переговоры о выделении транша в сумме $1,5 млрд от Эксимбанка США на закупку газа", – отметил премьер.

Также Денис Шмигаль поблагодарил администрацию Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных $11,7 млрд и рассказал о шагах правительства в направлении усиления сотрудничества с МВФ и начала новой программы.

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Напомним:

Эталонные фьючерсы на газ во вторник упали на 13% после резкого роста в понедельник, поскольку правительства принимают антикризисные меры в попытке урегулировать энергетический кризис.

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