Минюст планирует подать новые иски о конфискации активов Януковича и окружения Путина уже в сентябре
Министерство юстиции в сентябре планирует подать иски о взыскании в доход государства частных активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц.
Об этом сообщила заместительница министра юстиции Ирина Мудрая в комментарии Интерфакс-Украина.
"Миньюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – сказала замминистра.
По словам Мудрой, все это может произойти после получения необходимых документов уполномоченных государственных органов и тщательной подготовки доказательной базы.
"Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует глубокого и тщательного анализа и работы с большим количеством материалов", - отметила Мудра.
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Напоминаем:
Первый иск Минюст подал в ВАКС 24 августа, и уже 1 сентября суд в полном объеме удовлетворил его, конфисковав в доход государства активы подсанкционного российского бизнесмена Евтушенкова, бенефициара АФК "Система", путинского олигарха.
Возможность подачи подобных исков появилась после возобновления в мае этого года законодательства о санкциях