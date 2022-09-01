Минюст планирует подать новые иски о конфискации активов Януковича и окружения Путина уже в сентябре

Министерство юстиции в сентябре планирует подать иски о взыскании в доход государства частных активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц.

Об этом сообщила заместительница министра юстиции Ирина Мудрая в комментарии Интерфакс-Украина.

"Миньюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – сказала замминистра.

По словам Мудрой, все это может произойти после получения необходимых документов уполномоченных государственных органов и тщательной подготовки доказательной базы.

"Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует глубокого и тщательного анализа и работы с большим количеством материалов", - отметила Мудра.

Читайте также: Первое решение о конфискации имущества российского олигарха принято. Что это дает Украине?

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Первый иск Минюст подал в ВАКС 24 августа, и уже 1 сентября суд в полном объеме удовлетворил его, конфисковав в доход государства активы подсанкционного российского бизнесмена Евтушенкова, бенефициара АФК "Система", путинского олигарха.

Возможность подачи подобных исков появилась после возобновления в мае этого года законодательства о санкциях