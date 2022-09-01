Сколько налогов от туризма недополучил бюджет из-за войны

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Из-за большой войны поступления в государственный бюджет от туристической отрасли сократились почти на 26%.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

По подсчетам ГАРТ, за первые шесть месяцев года представители отрасли уплатили на 25,7% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.

Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, сократилось на 17%. В ГАРТ зафиксировали, что количество юридических лиц уменьшилось на 24,5%, физических – на 13,5%.

Больше налогов в первом полугодии уплатили гостиницы и санатории – почти 461 млн грн. Эта цифра на 30% все же меньше по сравнению с первым полугодием 2021 года.

На 39% выросли поступления от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище внутренне перемещенных лиц.

Доля уплаченного налога от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха уменьшилась на 59% - со 178 млн грн за первые шесть месяцев прошлого года до 73 млн грн в нынешнем.

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Госагентство зафиксировало прирост деятельности турагентств – они принесли в бюджет на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные аналитики объясняют тем, что в первые послевоенные месяцы был спрос на ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники.

Вместе с тем, зафиксирован спад на 21% от деятельности туристических операторов, уплативших в госбюджет за первое полугодие лишь 83 млн. грн налогов против 106 млн грн. за аналогичный период в прошлом году.

Наибольший размер уплаченного налога за первое полугодие 2022 г. года продемонстрировали город Киев и Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская области. Рост продемонстрировали Ивано-Франковская (63%), Львовская (51%) и Киевская (16%) области.

Но если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве и Одесской области все же произошел спад. В Одесской области – на 82,3%, а в г. Киев – на 34%.

Экономическая правда



