США ограничили продажу высокотехнологичных чипов в Китай и РФ – NYT

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов Китая и России, чтобы устранить риск использования в военных целях.

Об этом пишет The New York Times.

Новые ограничения касаются высококачественных моделей чипов, известных как графические процессоры или GPU, которые продаются компаниями Кремниевой долины Nvidia и Advanced Micro Devices.

Такие продукты изначально были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко применялись в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для распознавания языка и объектов на фотографиях.

Суперкомпьютеры используются в программах, включающих разработку оружия и сбор разведданных. Кроме того, некоторые крупные системы в Китае были связаны с наблюдением за мусульманскими меньшинствами страны.

Также эти технологии все чаще используются для таких целей, как идентификация лиц в видеоизображениях.

Компания Nvidia и AMD признали новые ограничения в своих заявлениях.

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Крупнейший производитель графических процессоров Nvidia заявил, что федеральное правительство теперь потребует от компании получения экспортных лицензий на продажу двух высококачественных чипов, используемых с серверными системами в центрах обработки данных.

Правительство заявило, что новое требование будет устранить риск того, что эти продукты могут быть использованы или перенаправлены для военного использования в Китае и России.

AMD заявила, что эти меры повлияли на продажи одного из ее высококлассных графических процессоров в Китае и России. В компании заявили, что не верят, что ограничения будут оказывать существенное влияние на ее бизнес.

В свою очередь Министерство торговли Китая обвинило США в "злоупотреблении мерами экспортного контроля для ограничения экспорта товаров, связанных с полупроводниками".

В NYT отмечают, что эти ограничения являются частью холодной войны между Китаем и США за первенство в передовых технологиях.

Ранее администрация Байдена, опираясь на ограничения, введенные во времена бывшего президента Дональда Трампа, приняла меры, направленные на ограничение доступа таких компаний, как китайская Huawei, к передовым чипам и иностранному производству полупроводников. Китай разработал много чипов самостоятельно, но в целом полагается на заводы в Тайване для производства самых совершенных моделей.





