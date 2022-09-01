В Ощадбанке произошел технический сбой: работу сервисов возобновляют

Государственный Ощадбанк столкнулся со сбоем в работе: временно не работают терминалы банка, карты и онлайн-банкинг.

О случаях сбоев в работе сообщают клиенты банка на его странице в Facebook.

Клиенты банка жалуются на то, что не проходят платежи с карты на карту, а также не работает приложение банка и терминалы для оплаты. Корреспондентка ЭП также посетила несколько розничных сетей, которые столкнулись с проблемами в работе терминалов.

скриншот из приложения, источник: уп

Сотрудница Ощада на странице банка в Facebook сообщила, что "все сервисы, кроме приложений, уже восстановлены" и отметила, что в ближайшее время они также заработают. Отмечается, что произошел "технический сбой".

Обновлено. В комментарии ЭП начальник управления банка по связям с общественностью и СМИ Ярослава Титова пояснила, что банк проводил плановые технические работы. Обычно такой процесс проходит незаметно для клиента, однако в четверг произошел технический сбой. Он длился около 1,5 часов, отмечают в Ощадбанке.

По ее словам, все сервисы уже работают, а почувствовавшие сбой географию пользователей еще уточняют.