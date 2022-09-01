Украинцы в Латвии смогут обменять наличную гривню на евро в банках

С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривню на евро.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года.

Согласно соглашению, граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну на евро. Это можно будет сделать в определенных отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии.

Обмен возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч грн. на одного человека. В обмен будут принимать только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривень. Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ.

Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных веб-сайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka"". Такой обмен валют не предусматривает ни платы или комиссий со стороны латвийских банков.