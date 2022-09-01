Меда будет достаточно: пчеловоды прогнозируют урожай более чем в 100 тысяч тонн

Несмотря на все трудности, связанные с полномасштабной войной, пчеловоды ожидают, что в этом году урожай меда превысит 100-120 тысяч тонн.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, председатель Союза пчеловодов Владимир Стретович считает, что в 2022 году меда будет достаточно. "Институт пчеловодства прогнозирует 100 тысяч тонн. По нашим подсчетам, будет еще больше – 120 тысяч тонн", – говорит он.

Инвестор предприятия по производству меда Beehive Игорь Лиски называет ситуацию с урожаем 2022 года специфической.

"Меда меньше, потому что многие поля не засеяны. Однако весной образовался избыток. Весенний сбор невозможно было экспортировать. С одной стороны, сказались логистические препятствия, а с другой – у европейских клиентов не было спроса. Поэтому по сравнению с прошлыми годами имеем больше меда" , – объясняет он.

Что касается цен, то в гривнах закупочная цена не изменится. Стретович прогнозирует диапазон 62-70 грн за кг, Лиски – 60-65 грн за кг. В валюте цены упадут с 2,4 долл. до 1,6 дол.

"Цена на украинский мед сейчас на пике: с начала 2021 года она выросла на 30% - с 45 до 60-65 гривен. Это произошло из-за нехватки сырья", - говорит Лиски.

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В то же время пчеловоды не считают цену справедливой из-за роста курса валют, ведь реальные цены в странах Евросоюза на украинский мед составляют более 3 евро.

Выходит, кто-то из цепочки на рынке не хочет делиться с пчеловодами. В Украине области-медосборы – это Харьковская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская и Одесская. Там либо частичная оккупация, либо боевые действия. Пчеловоды должны как можно скорее сдать мед, потому что понимают: в любой момент может что-то прилететь. Поэтому заготовители будут диктовать свои цены", - говорит предприниматель Павел Канунников, который до войны держал 700 пчелиных семей на Харьковщине.

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