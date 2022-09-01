Из Приватбанка уходит заместитель председателя правления по развитию бизнеса

Заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса ПриватБанка Разван Мунтеану решил "продолжить свой карьерный путь вне банка" с 14 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

В результате конкурсного отбора, который проводил наблюдательный совет банка, были избраны три новых члена правления:

Дмитрия Мусиенко, избранного членом правления по розничному бизнесу;

Евгения Заиграева, избранного членом правления по вопросам малого и среднего бизнеса;

Антона Разумного, избранного членом правления по вопросам комплаенса.

Все они до сих пор работали в ПриватБанке. Так, Мусиенко возглавлял направление розничного бизнеса, Заиграев был руководителем дирекции обслуживания бизнес-клиентов, а Умный – руководителем службы финмониторинга.

Отмечается, что назначение Дмитрия Мусиенко и Евгения Заиграева вступают в силу с 15 сентября 2022 года, назначение Антона Разумного после согласования Нацбанка.

Таким образом, правление банка, которое возглавляет Герхард Бьош, будет состоять из 8 членов после согласования назначения Разумного с НБУ.