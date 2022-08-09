Россия может нелегально завозить оружие из Сирии под видом коммерческих грузов – Bloomberg

В поисках оружия для ведения кровавой войны против Украины Россия может завозить его на коммерческих судах из Сирии – так как корабли не квалифицируются как военные, Турция пропускает их через Босфор.

Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морского транспорта и собеседников по европейской разведке.

В конце июля торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло через Босфор по пути из Сирии в Россию. Следившие за этим судном Sparta II сотрудники европейской разведки говорят, что на нем были военные машины.

Официальный представитель США, знакомый с этим делом, сказал, что американское правительство считает, что Россия использовала торговые суда для перемещения военных грузов через Черное море, повторяющее отчеты европейской разведки.

"Спарта II", вероятно, привезла военные машины из сирийского порта Тартус, который использует Россия, согласно данным разведки и спутниковым снимкам 17-25 июля, опубликованным Bloomberg.

Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, замечено при пересечении пролива Босфор и позже идентифицировано в Новороссийске с по меньшей мере 11 транспортными средствами, которые оно, вероятно, разгружало.

Данные морского отслеживания показывают, что судно, принадлежащее ООО "Оборонлогистика", на которое США наложили санкции в мае и которое контролируется Минобороны России, совершило путешествие в эти даты, очевидно, без препятствий со стороны члена НАТО Турции. Турецкий чиновник, осведомленный об этой проблеме, сказал Bloomberg, что торговое судно будут проверять только при наличии наводки или подозрения в нарушении.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море 26 февраля.

Есть признаки того, что Кремль также искал дополнительные ресурсы для войны против Украины в других местах, например Ирана, у которого агрессор пытается приобрести вооруженные беспилотники. Северная Корея может стать маловероятным новым источником артиллерии, поскольку у нее есть системы приличного качества, как рассказывает один из собеседников агентства, знакомый с российской оборонной политикой.

Новороссийск используется россиянами для пополнения баз в аннексированном Россией Крыму, а оттуда – к временно оккупированным Херсонщине и Запорожью, сказал один из представителей европейской разведки.