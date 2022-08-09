Несмотря на санкции РФ втрое увеличила профицит текущего счета до $170 миллиардов

Несмотря на наложенные на Россию санкции за ее вторжение в Украину, государство-агрессор нарастило профицит текущего счета втрое в годовом измерении – до 166,6 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центробанком РФ.

Так, в январе-июле 2022 года профицит текущего счета составил 166,6 млрд долларов, что более чем в три раза выше показателя соответствующего периода 2021 года, когда он составлял 50,2 млрд дол.

Причина заключается в том, что поступления от экспорта в Россию существенно выросли в результате рекордных цен на энергоносители и отсутствия санкций на российский газ или нефть (нефтяное эмбарго, введенное ЕС шестым пакетом санкций, начинает действовать в феврале 2023 года).

С другой стороны, импорт в страну в результате санкций также существенно упал, что привело к увеличению профицита.

Отмечается, что суммарный дефицит других компонент текущего счета платежного баланса сохранился на уровне предыдущего года.