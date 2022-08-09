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Первые 39 вагонов угля из Австралии прибыли на украинскую ТЭС – Минэнерго

Вторник, 9 августа 2022, 18:48 - Алексей Павлыш

На одном из генерирующих предприятий ПАО "Центрэнерго" разгружают первые 39 вагонов с австралийским углем марки Г – всего в Украину должно быть доставлено 79 тыс тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

Уголь предоставлен в рамках гуманитарной помощи от австралийского правительства.

"Мы благодарим правительство Австралии за поддержку и вклад в надежное энергоснабжение Украины этого отопительного сезона, который будет самым тяжелым за последние десятилетия", - заявил министр Герман Галущенко.

Он также поблагодарил польских партнеров за помощь в логистике австралийского угля, ведь украинские порты заблокированы из-за российской агрессии.

По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с утвержденным графиком.

Экономическая правда

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