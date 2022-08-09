"Дія" будет принимать информацию о жилье, разрушенном РФ с 2014 года
Кабинет министров расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ - к процессу привлекли приложение "Дія".
Об этом сообщает Минреинтеграции, разработавшее соответствующее постановление.
"Если раньше через Дію украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения в РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года", - пояснили в министерстве.
Подавать информационное сообщение можно самостоятельно через портал или приложение Дія в разделе "Поврежденное имущество". Это также можно сделать в ЦНАП или с помощью нотариуса. Более подробная информация по ссылке.
Экономическая правда