"Дія" будет принимать информацию о жилье, разрушенном РФ с 2014 года

Кабинет министров расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ - к процессу привлекли приложение "Дія".

Об этом сообщает Минреинтеграции, разработавшее соответствующее постановление.

"Если раньше через Дію украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения в РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года", - пояснили в министерстве.

Подавать информационное сообщение можно самостоятельно через портал или приложение Дія в разделе "Поврежденное имущество". Это также можно сделать в ЦНАП или с помощью нотариуса. Более подробная информация по ссылке.

Экономическая правда