Автогаз в Украине продолжает падать в цене: где самый дешевый

Getty Images

Цены на сжиженный автомобильный газ в сетях АЗС продолжают падать – средняя цена за последние сутки снизилась в среднем на 21 копейку до 27,46 гривень за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, в среду средняя цена на топливо в сетях АЗС "Привата" ("Укрнафта", "Авиас" и другие) снизилась до 26,85 грн/л.

На ОККО автогаз подешевел на 31 коп. до 27,67 грн/л, на WOG – на 8 копеек до 27,98 грн/л.

Кроме того, на 0,2-0,24 грн/л подешевел автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Chipo и других.

Но больше всего цену на автогаз снизили сети АЗС "Укргаздобыча" и "Рур груп" - на 1 и 1,40 гривен до 27,50 и 26,60 грн/л соответственно.

Не изменили цену такие сети как Amic, Shell, Socar, UPG, Нефтек, Motto и Avantage 7.

ВИДЕО ДНЯ

Следует отметить, что сейчас самый дешевый газ реализует столичная сеть Avantage 7 – за 25,95 грн/л.