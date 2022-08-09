В августе с Рава-Русской планируют запустить евроколею в Польшу

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После Дня Независимости с Рава-Русской во Львовской области планируется запустить работу европути, что создаст еще один железнодорожный путь до Варшавы.

Об этом сообщил заместитель начальника Львовской ОВА Юрий Бучко во время брифинга в Медиа Центре Украина – Львов.

По его словам, сейчас активно ведутся работы на границе Рава-Русской по узкому пути. "Планируем ко Дню Независимости запустить поезд из Польши. Это будет сначала два вагона, которые будут доезжать до Рава-Русской", – рассказал Бучко.

Там есть соответствующий таможенный пост, ведь этот пункт работал около 20 лет назад. Следовательно, необходимо было восстановить пункт, достроить узкую колею и провести ремонт вокзала.

"И, думаю, с 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы и в Рава-Русскую, и соответственно наш украинский поезд из Львова и в Рава-Русскую", - добавил заместитель председателя ОВА.

Он отметил, что благодаря еще одному поезду на Варшаву можно будет разгрузить наземную границу, а также ускорить дорогу в польскую столицу относительно других наземных путей.





