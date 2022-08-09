Германия впервые приобрела сернистую нефть в США – Reuters

В поисках альтернативы поставкам из РФ немецкие нефтепереработчики впервые купили у США партию нефти с высоким содержанием серы - на прошлой неделе в порт Росток впервые был доставлен танкер с американской сернистой нефтью.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, аналитиков и данные отслеживания судов.

"Европейский Союз планирует ввести почти полное эмбарго на российские баррели до конца года и пытается отказаться от импорта российской сырой нефти.

Нефтепереработчики планируют заменить российскую нефть морской норвежской, саудовской, британской и американской нефтью. А также ищут другие альтернативы", – пишет агентство.

Согласно данным отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил сырую нефть Mars Sour у побережья Луизианы в Соединенных Штатах и ​​выгрузил в Ростоке 3 августа.

По данным двух источников и данным отслеживания судов Refinitiv, танкер был зафрахтован компанией Shell. Он перевозил около 570 000 баррелей.

"Хотя это первая поставка сырой нефти Mars Sour, в прошлом были поставки West Texas Sour (в Германию), хотя и единичны", - сказал глава нефтяных аналитиков Америки в Refinitiv Джим Митчелл.

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"Mars Sour имеет более высокое содержание дистиллята, чем сорта WTI или Eagle Ford. С приближением зимы Германия увеличит свой спрос на дистиллят, откуда бы они его не могли получить", - добавил он.

Ростокский нефтяной терминал в Балтийском море соединен трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами – нефтеперерабатывающим заводом PCK Schwedt с производительностью 233 000 баррелей в день и заводом TotalEnergies с мощностью 240 000 баррелей в день в Леуне.

Нефтеперерабатывающий завод Schwedt принадлежит российской государственной нефтяной компании "Роснефть", в то время как у Shell и Eni есть миноритарные пакеты акций.

И PCK, и Leuna продолжают получать основной сорт российской сырой нефти, "среднекислый" Urals, через трубопровод "Дружба" в соответствии с санкциями ЕС в отношении РФ за ее вторжение в Украину.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна работает над решениями для Schwedt, включая национализацию, а также получение поставок из немецкого порта Росток и, возможно, Гданьска в Польше.

Экономическая правда