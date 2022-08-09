Телекоммуникационная компания Фридмана сворачивает развитие сети из-за санкций

Компания Veon, которой принадлежит российский оператор мобильной связи "Билайн", заморозит развертывание своих сетей, если санкции продолжат блокировать импорт оборудования.

Об этом рассказал гендиректор компании Каан Терзиоглу в интервью Bloomberg.

В материале говорится, что Veon была основана в Москве в 1992 году как ВымпелКом, одним из первых операторов мобильной связи в стране.

В настоящее время Veon является голландской телекоммуникационной компанией, обслуживающей более 220 миллионов клиентов в восьми странах. Среди них – и Украина, Veon принадлежит бренду "Киевстар".

В настоящее время Veon ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже башен мобильной связи в Пакистане, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Украине.

В 2021 году компания продала ООО "Сервис-Телеком" более 15 000 башен в России примерно за 970 млн долларов.

Терзиоглу рассказал, что компания имеет еще около 30 000 башен для продажи. В планах до конца года – сосредоточение на местном финансировании на рынках Пакистана, Бангладеш, Казахстана и Узбекистана.

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Группа VEON (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", а также владеет активами в России ("ВымпелКом" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и других странах.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящий в "Альфа-групп" подсанкционного в ЕС и Великобритании российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.

Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста – штихтинга.