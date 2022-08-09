Цены на нефть снизились из-за вероятности возобновления экспорта из Ирана

Цены на нефть несколько снизились во вторник из-за вероятности увеличения поставок нефти из Ирана.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что цены снизились благодаря прогрессу в переговорах по ядерному соглашению с Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 14 центов, или 0,1%, до 96,51 доллара за баррель по состоянию на 04:04 по Гринвичу, снизив рост на 1,8% по сравнению с предыдущей сессией.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 16 центов, или 0,2%, до $90,60 за баррель после роста на 2% на предыдущей сессии.

"Призрак американо-иранского ядерного соглашения продолжает витать на рынке", - говорится в записке аналитиков ANZ Research.

ЕС поздно вечером в понедельник предложил "окончательный" текст для обновления ядерного соглашения с Ираном 2015 года, ожидая одобрения Вашингтона и Тегерана. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что окончательное решение по предложению ожидается в течение нескольких недель.

ВИДЕО ДНЯ

"Хотя детали по срокам возобновления экспорта нефти из Ирана остаются неопределенными, даже если соглашение будет согласовано для Ирана, несомненно, есть возможность увеличить экспорт нефти относительно быстро", - сказал в своей записке аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

По его словам, Иран может увеличить экспорт нефти на 1-1,5 миллиона баррелей в день или до 1,5% мировых поставок в течение шести месяцев.

"Возрождение ядерного соглашения 2015 года скорее всего приведет к резкому падению цен на нефть, поскольку рынки, вероятно, не верят, что соглашение будет достигнуто", - сказал Дхар.

Экономическая правда