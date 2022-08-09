Цены на нефть снизились из-за вероятности возобновления экспорта из Ирана
Цены на нефть несколько снизились во вторник из-за вероятности увеличения поставок нефти из Ирана.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что цены снизились благодаря прогрессу в переговорах по ядерному соглашению с Ираном.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 14 центов, или 0,1%, до 96,51 доллара за баррель по состоянию на 04:04 по Гринвичу, снизив рост на 1,8% по сравнению с предыдущей сессией.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 16 центов, или 0,2%, до $90,60 за баррель после роста на 2% на предыдущей сессии.
"Призрак американо-иранского ядерного соглашения продолжает витать на рынке", - говорится в записке аналитиков ANZ Research.
ЕС поздно вечером в понедельник предложил "окончательный" текст для обновления ядерного соглашения с Ираном 2015 года, ожидая одобрения Вашингтона и Тегерана. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что окончательное решение по предложению ожидается в течение нескольких недель.
"Хотя детали по срокам возобновления экспорта нефти из Ирана остаются неопределенными, даже если соглашение будет согласовано для Ирана, несомненно, есть возможность увеличить экспорт нефти относительно быстро", - сказал в своей записке аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.
По его словам, Иран может увеличить экспорт нефти на 1-1,5 миллиона баррелей в день или до 1,5% мировых поставок в течение шести месяцев.
"Возрождение ядерного соглашения 2015 года скорее всего приведет к резкому падению цен на нефть, поскольку рынки, вероятно, не верят, что соглашение будет достигнуто", - сказал Дхар.
Экономическая правда