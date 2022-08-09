Украина ожидает следующий пакет санкций ЕС против России осенью – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает следующего пакета санкций ЕС против России уже осенью, после возобновления активного политического сезона в ЕС.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает "Укринформ".

"Сейчас у ЕС такая пауза в августе. Это не означает, что совсем выключились наши партнеры и работа остановилась, но следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе", - заявил Кулеба.

При этом министр не стал комментировать детали нового пакета санкций, подчеркнув при этом, что у Украины "четкое понимание, что она предлагает партнерам и что хочет там видеть".

"Мы уже активно поработали с государствами, нашими друзьями в Европейском Союзе для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. Далее следует переговорный процесс, по результатам которого будет пакет", - добавил Кулеба.

Напомним:

Совет ЕС 26 июля принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики.

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С 24 февраля ЕС принял ряд беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Последний, седьмой санкционный пакет с начала войны, ЕС ввел в июле. Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия.

Экономическая правда