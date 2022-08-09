Украина ожидает следующий пакет санкций ЕС против России осенью – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает следующего пакета санкций ЕС против России уже осенью, после возобновления активного политического сезона в ЕС.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает "Укринформ".
"Сейчас у ЕС такая пауза в августе. Это не означает, что совсем выключились наши партнеры и работа остановилась, но следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе", - заявил Кулеба.
При этом министр не стал комментировать детали нового пакета санкций, подчеркнув при этом, что у Украины "четкое понимание, что она предлагает партнерам и что хочет там видеть".
"Мы уже активно поработали с государствами, нашими друзьями в Европейском Союзе для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. Далее следует переговорный процесс, по результатам которого будет пакет", - добавил Кулеба.
Напомним:
Совет ЕС 26 июля принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики.
С 24 февраля ЕС принял ряд беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Последний, седьмой санкционный пакет с начала войны, ЕС ввел в июле. Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия.
Экономическая правда