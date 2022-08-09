Все разделы
Укр / Рус

За июль Укрпочта выплатила еще 10 миллионов пассажирам эвакуационных поездов

Вторник, 9 августа 2022, 09:20 - Алексей Павлыш

В июле 4,5 тыс украинцев, эвакуировавшихся из зоны проведения боевых действий, получили через Укрпочту денежную помощь от государства – компания выплатила 10,4 млн грн для пассажиров эвакуационных поездов из Покровска и Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что выплаты производились в помещениях железнодорожных вокзалов Львова, Днепра, Александрии и Кропивницкого. Почти 70% всех выплат за июль было произведено во Львове.

"Временные мини-отделения, которые Укрпочта обустроила в мае в помещение центральных железнодорожных вокзалов городов, куда наиболее эвакуируются Украинцы с Востока и Юга Украины, работают в рамках совместного проекта с Укрзализныцей, Офисом Президента, Министерством инфраструктуры, Министерством социальной политики и Министерством цифровой трансформации.

До момента прибытия очередного эвакуационного поезда Укрпочта организует выдачу средств согласно сведениям, формируемым во время рейса работники Укрзализныци. С начала проекта работники Укрпочты приняли пассажиров 155 поездов", – пояснили в компании.

В рамках инициативы Укрпочта уже выплатила около 30 млн грн денежной помощи более 12 тыс. пассажирам эвакуационных поездов.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Укрпочта финансы
Материалы по теме
Укрпочта прекратила работу на временно оккупированных территориях 1 августа 2022, 18:27
Укрпочта запускает новую услугу: посылки будут выдавать день в день 25 июля 2022, 15:17
Укрпочта и УЗ доставили уже 2 миллиона посылок железной дорогой 18 июля 2022, 12:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте