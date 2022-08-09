За июль Укрпочта выплатила еще 10 миллионов пассажирам эвакуационных поездов

В июле 4,5 тыс украинцев, эвакуировавшихся из зоны проведения боевых действий, получили через Укрпочту денежную помощь от государства – компания выплатила 10,4 млн грн для пассажиров эвакуационных поездов из Покровска и Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что выплаты производились в помещениях железнодорожных вокзалов Львова, Днепра, Александрии и Кропивницкого. Почти 70% всех выплат за июль было произведено во Львове.

"Временные мини-отделения, которые Укрпочта обустроила в мае в помещение центральных железнодорожных вокзалов городов, куда наиболее эвакуируются Украинцы с Востока и Юга Украины, работают в рамках совместного проекта с Укрзализныцей, Офисом Президента, Министерством инфраструктуры, Министерством социальной политики и Министерством цифровой трансформации.

До момента прибытия очередного эвакуационного поезда Укрпочта организует выдачу средств согласно сведениям, формируемым во время рейса работники Укрзализныци. С начала проекта работники Укрпочты приняли пассажиров 155 поездов", – пояснили в компании.

В рамках инициативы Укрпочта уже выплатила около 30 млн грн денежной помощи более 12 тыс. пассажирам эвакуационных поездов.

Экономическая правда