Норвегия готовится ограничить экспорт электроэнергии в ЕС на фоне газового кризиса

Норвегия готовится ограничить экспорт своей электроэнергии в ЕС, что подчеркивает вызовы, с которыми столкнется солидарность стран блока нынешней зимой в условиях углубления энергетического кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Терье Осланда.

По его словам, когда температурный уровень упадет ниже среднесезонного, наполнение гидрохранилищ будет иметь приоритет над производством электроэнергии. Страна является одним из крупнейших европейских экспортеров электроэнергии и продает соседям около пятой части производимой электроэнергии.

В то же время низкий уровень воды на юге Норвегии означает, что правительству нужно действовать сейчас, чтобы предотвратить внутренний дефицит этой зимы.

"На практике это будет предусматривать механизмы контроля, ограничивающие возможность экспорта при низком наполнении водохранилищ", – сказал министр. На этой неделе норвежское Минэнерго будет работать над тем, чтобы выработать правовую основу механизма для его скорейшего запуска.

С обострением энергетического кризиса в Европе любые ограничения станут еще одним ударом для стран региона, полагающихся на дешевую норвежскую гидроэнергию, чтобы снабжать себя светом. Великобритания является одной из наиболее зависящих от норвежского экспорта стран.

Норвегия не является членом Евросоюза, но является частью европейского энергетического рынка, чьи правила запрещают странам ограничивать потоки стран-соседей надолго. Ограничения допустимы только в случае объявления чрезвычайной ситуации.

ВИДЕО ДНЯ

Норвегия получает практически всю электроэнергию благодаря своим большим гидроресурсам. Исторически сложилось так, что страна могла экспортировать профицит электроэнергии и при этом иметь одну из самых низких цен в Европе. Однако после сухой весны гидрохранилища в наиболее пострадавшей зоне достигают 49,3% наполнения по сравнению со средним показателем в 74,9% за период 2000-2019 годов.

По словам Осланда, в Норвегии сейчас в водоемах больше воды, чем предполагалось предварительными прогнозами властей на начало осени. Вероятность необходимости нормирования электроэнергии зимой "низкая", говорят в правительстве.