В понедельник Украина сбила российских ракет на $26 миллионов - Forbes
Утром 8 августа Украина сбила четыре российских "Калибра", стоимость которых достигает 26 млн долларов.
Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на свои расчеты.
Утром 8 августа украинская ПВО сбила четыре российских крылатых ракеты типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря.
Одна ракета была уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг, остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования Центр.
По оценке издания, общая стоимость четырех сбитых "Калибров" составляет 26 млн долларов.
Для расчета стоимости выпущенных Россией ракет по Украине Forbes использует следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долл., "Калибр" – 6,5 млн долл., "Искандер" – 3 млн долл., "Оникс" – 1,25 млн долл. , Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.