Индекс инвестиционной привлекательности Украины из-за войны достиг минимума с 2013 года – ЕБА

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года из-за полномасштабной войны упал на пол пункта и составил 2,17 балла из 5 возможных. Это значение – самое низкое с 2013 года.

Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

В ассоциации напоминают, что полгода назад показатель индекса составил 2,73 балла.

"Для сравнения, во время активной фазы пандемии Covid-19 Индекс снижался до 2,4 балла, а во времена Евромайдана - до 1,8 балла, что до сих пор является самым низким значением за все время проведения исследования. Стоит отметить, что сразу после Революции достоинства Индекс показал ощутимый скачок и дальнейший рост, поэтому надеемся на аналогичную динамику по завершению войны", - заявляют в ЕБА.

Отмечается, что оценка генеральными директорами инвестиционной среды в Украине ожидаемо ухудшилась.

Так, процент СЭО, считающих его крайне неблагоприятным, вырос в десять раз – с 5% до 53% за последние полгода. Еще 34% считают его скорее неблагоприятным. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 9% директоров и еще 4% считают его благоприятным.

Наибольшее количество положительных оценок деловой среды этой волны было получено от представителей юридического и консультационного бизнеса, а также предприятий FMCG сферы.

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Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ощутимо ухудшилась, подчеркивают в ЕБА.

Отмечается, что негативную динамику наблюдают 79% инвесторов, еще 17% считают, что деловой климат не претерпел существенных изменений.

"Несколько лучше прогнозы на следующие шесть месяцев. Только 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, тогда как 36% считают, что инвестклимат не претерпит существенные изменения, а 26% прогнозируют его улучшение до конца года", - говорится в сообщении.

При этом несмотря на войну, 91% компаний ассоциации планируют продолжать работать на рынке Украины, а 55% собираются инвестировать в Украину даже в военное время.

"В частности, СЕО рассказывают о планах инвестиций в аграрную сферу, энергетику, IТ и телеком, строительство, фармацевтику, FMCG, недвижимость и прочее. К тому же, 12% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину в этом году, хотя другие 57 % респондентов с этим не согласны", - говорится в сообщении.

В Ассоциации добавляют, что военная агрессия РФ против Украины ожидаемо возглавила перечень факторов, негативно повлиявших на инвестиционный климат, на втором месте оказалась коррупция, на третьем – слабая судебная система.

"В то же время негативное влияние Соvid-19 гендиректора оценили как минимальное и поставили на последнее место в этом списке. Среди положительных изменений бизнес-лидеры наивысше оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и "транспортный безвиз" ЕС", - резюмировали в ЕБА.

"Хотя ухудшение оценок бизнес-климата в этом году было ожидаемым, оставался вопрос – насколько сильно война ударила по настроениям и планам инвесторов. Из полученных результатов мы видим, что состояние инвестклимата оказалось отброшенным до 2012-2013 годов, еще до начала каких-либо военных действий".

И это довольно неплохой результат, по-моему, учитывая, что в стране идет полномасштабная война. Это свидетельствует и об устойчивости украинского бизнеса, и о мужестве наших людей, а также о том, что реформы и положительные изменения последних восьми лет дали нам определенный запас прочности", – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Европейская бизнес ассоциация проводит исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 102 директора крупнейших международных и украинских компаний.

Экономическая правда