Байден подпишет закон о 52 миллиардах долларов субсидий на производство чипов в США

Руководители производителей микросхем GlobalFoundries и Applied Materials и автопроизводителей Ford Motor и General Motors проведут закрытую встречу с чиновниками США по планам администрации инвестировать в полупроводники перед подписанием Байденом закона.

Об этом пишет Reuters.

Во вторник президент США Джо Байден подпишет закон о субсидировании полупроводниковой промышленности США и усилит усилия, чтобы сделать Соединенные Штаты более конкурентоспособными с Китаем.

Законопроект предусматривает 52 миллиарда долларов субсидий на производство чипов и исследования. Он также включает в себя инвестиционный налоговый кредит для производства микросхем, стоимость которого оценивается в 24 миллиарда долларов.

Генеральный директор GlobalFoundries Томас Колфилд заявил, что законодательство о микросхемах "защищает экономику США, цепочку поставок и национальную безопасность путем ускорения производства полупроводников на американской земле".

"Законодательство направлено на преодоление постоянного дефицита, который повлиял на поставки товаров от автомобилей и оружия в стиральные машины и видеоигры", - говорится в сообщении.

В ходе встречи в понедельник обсудят, "как эти государственные инвестиции могут ускорить производство полупроводников и новых технологий, поддержать электрификацию автомобилей посредством готовых поставок чипов, в том числе многофункциональных чипов, и укрепить Соединенные Штаты".

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Экономическая правда