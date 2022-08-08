ЗАЭС может перейти в режим блекаута в случае продолжения обстрелов россиянами

Запорожская АЭС связана с энергосистемой Украины одной работающей линией электропередач и в случае ее повреждения перейдет в режим блекаута.

Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию ​​с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень опасно для такого ядерного оружия, – отметил Котин.

Он добавил, что в случае повреждения всех линий ЗАЭС вынужденно перейдет в режим блекаута. А это крайне опасно для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива на объекте.

"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блекаута - полного обесточивания, и эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", - подчеркнул Котин.

По последним данным Международного агентства по ядерной энергии, с 14 июля ЗАЭС приступила к работе тремя блоками. До этого с момента захвата российскими оккупантами 4 марта она работала двумя блоками из шести.

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Напоминаем:

По данным Энергоатома, россияне шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.