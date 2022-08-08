Более 17 миллионов украинцев будут нуждаться в помощи в ближайшее время – ООН

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По меньшей мере, 17,7 миллиона украинцев в последующие месяцы будут нуждаться в защите и помощи.

Об этом идет речь в заявлении ООН, передает Голос Америки.

Отмечается, что новые данные на 2 миллиона больше, чем прогнозировалось в апреле.

По словам координатора гуманитарной помощи ООН для Украины Дениз Браун, ситуация ухудшится с наступлением зимы. Ведь больше людей, вероятно, покинут регионы, где не будет доступа к газу, топливу или электроэнергии для отопления жилья.

В ООН увеличили запрос на помощь Украине с 2,25 млрд долл. США до 4,3 млрд долл., чтобы продолжать оказывать критически важную помощь и защиту людям в Украине до декабря 2022 года.

"Уничтожение десятков жилищ, недостаток доступа к топливу, газу или электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры может стать вопросом жизни и смерти, если люди не смогут обогреть свои дома", – добавили в ООН.