WOG должен заплатить в бюджет 108 миллионов штрафа из-за антиконкурентных действий в 2016

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассацию ООО "ВОГ Ритейл" на решения судов, подтвердивших решение АМКУ о штрафе компании за антиконкурентные согласованные действия при установлении розничных цен на светлые нефтепродукты от октября 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"Поскольку решение Верховного Суда окончательно и не подлежит обжалованию, "ВОГ Ритейл" должен уплатить в государственный бюджет не только сумму штрафа, но и пеню, которая начислялась все эти годы и в конце концов сравнялась с суммой штрафа - 54,036 млн грн", – говорится в сообщении АМКУ.

В 2016 году АМКУ оштрафовал ряд крупнейших операторов АЗС за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. А именно об антиконкурентных согласованных действиях при установлении розничных цен на светлые нефтепродукты.

Комитет доказал, что компании согласованно поддерживали на информационных табло своих стационарных АЗС подобные розничные цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Также Комитет установил, что участники согласованных действий вводили "программы лояльности", при которых потребители не получали полной информации относительно реального размера окончательных розничных цен на топливо. Все из-за применения ими сложных и непрозрачных условий проведения акций и предоставления скидок.

Ранее штраф плюс аналогичную пеню по делу шестилетней давности для семи компаний согласились оплатить ООО "Альянс Холдинг" - Shell (39,711 млн грн), ЧП "АМИК Украина" - Lukoil/AMIC (12,53 млн грн) и ООО "Параллель-М ЛТД" - Parallel (1,438 млн грн) и "Сокар Петролеум"/SOCAR (2,534 млн грн).

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Обжаловать штраф все еще пытаются ЧП "ОККО нефтепродукт" - OKKO (77,881 млн. грн.) и ООО "Золотой экватор" - WOG (16,195 млн. грн.).