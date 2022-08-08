Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти

Аналитики Goldman Sachs Group снизили свои ближайшие прогнозы по ценам на нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее банк ожидал цену в 140 долларов на Brent в третьем квартале, но теперь прогнозирует 110 долларов и со $130 до $125 по итогам четвертого.

Прогноз на 2023 год банк оставил без изменений – $125 за баррель.

Аналитики банка объясняют снижение большим количеством факторов, вызывающих беспокойство, включая опасения по поводу рецессии, коронавирусные локдауны в Китае, кризис китайского сектора недвижимости, а также публикации данных о стратегических запасах нефти в США.

"Мы продолжаем ожидать, что рынок нефти останется в состоянии неприемлемого дефицита при текущих ценах", - говорится в отчете.

"Цены на нефти резко взлетели в первые месяцы 2022 года после вторжения России в Украину, а затем снизились в июне, когда обеспокоенность глобальным замедлением набрала обороты.

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Высокая инфляция побудила центральные банки, включая Федеральную резервную систему, повысить процентные ставки, инвесторы предполагают, что в этом полугодии их ожидают дополнительные повышения", – напоминает Bloomberg.

Экономическая правда