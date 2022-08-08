Siemens Energy планирует закончить выход из активов в РФ этой осенью, но есть нюанс
Немецкий энергохолдинг Siemens Energy начал реструктуризацию своей бизнес-деятельности в России и намерен закончить выход из активов в России в конце текущего фискального года. Но может продолжить обслуживать оборудование для "Северного потока-1".
Об этом говорится в отчетности компании.
Отмечается, что Siemens Energy приступила к реструктуризации бизнеса в России в третьем квартале.
Ущерб компании уже оценивается примерно в 200 млн евро. При этом в Siemens рассчитывают, что уход от России не принесет "каких-либо существенных финансовых последствий".
В то же время президент и главный исполнительный директор компании Кристан Брух во время телеконференции с инвесторами уточнил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для газопровода "Северный поток-1".
Как отмечает "Коммерсант", Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин.
В частности, концерн поставляет турбины для "Северного потока".
Компании принадлежит 65% в совместном с "Силовыми машинами" предприятии "Сименс технологии газовых турбин" и "Сименс трансформаторы".
Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказывал, что по "Сименсу энергетики" рассматривается выкуп компании менеджментом и продолжение деятельности в стране под российским руководством.
Экономическая правда