Siemens Energy планирует закончить выход из активов в РФ этой осенью, но есть нюанс

Немецкий энергохолдинг Siemens Energy начал реструктуризацию своей бизнес-деятельности в России и намерен закончить выход из активов в России в конце текущего фискального года. Но может продолжить обслуживать оборудование для "Северного потока-1".

Об этом говорится в отчетности компании.

Отмечается, что Siemens Energy приступила к реструктуризации бизнеса в России в третьем квартале.

Ущерб компании уже оценивается примерно в 200 млн евро. При этом в Siemens рассчитывают, что уход от России не принесет "каких-либо существенных финансовых последствий".

В то же время президент и главный исполнительный директор компании Кристан Брух во время телеконференции с инвесторами уточнил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для газопровода "Северный поток-1".

Как отмечает "Коммерсант", Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин.

В частности, концерн поставляет турбины для "Северного потока".

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Компании принадлежит 65% в совместном с "Силовыми машинами" предприятии "Сименс технологии газовых турбин" и "Сименс трансформаторы".

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказывал, что по "Сименсу энергетики" рассматривается выкуп компании менеджментом и продолжение деятельности в стране под российским руководством.

Экономическая правда