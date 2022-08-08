Цены на нефть выросли после минимума с февраля: причины

В понедельник, 8 августа, цены на нефть выросли с многомесячного минимума, поскольку настроения инвесторов улучшились после данных о рабочих местах в США и китайском экспорте, которые ослабили беспокойство относительно рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 22 цента (0,2%) – до 95,14 долларов за баррель по состоянию на 04:39 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 17 центов (0,2%) – до 89,18 долларов за баррель.

Причины роста цен

Отмечается, что цены на нефть выросли после данных о неожиданном ускорении роста числа рабочих мест в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье Китай также удивил рынки более быстрым ростом экспорта, чем ожидалось.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе цены на нефть Brent достигли самого низкого уровня с февраля, упав на 13,7% и зафиксировав наибольшее недельное падение с апреля 2020 года, тогда как WTI потеряла 9,7%, поскольку опасения по поводу рецессии повлияли на цены.

Экономическая правда