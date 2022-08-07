Роскомнадзор заблокировал доступ к Patreon и Grammarly

В РФ заблокировали доступ к сервису платной подписки на контент Patreon и онлайн-платформе для помощи в общении на английском Grammarly.

Об этом пишет "Роскомсвобода", которая ведет мониторинг доступности сайтов.

Отмечается, что российские провайдеры по решению Генпрокуратуры РФ закрыли доступ к антивоенному заявлению редакции Doxa, опубликованному 25 февраля на Patreon, но из-за того, что сервис использует протокол HTTPS, недоступным стал весь сайт.

При этом, проблемы с доступом возникли также у Grammarly – онлайн-сервиса, который помогает эффективнее писать тексты на английском.

Под блокировку попала страница с заявлением сервиса о том, что он прекращает работу в РФ и Беларуси.

На основании того же, что и у Patreon решения, блокируется еще 102 сайта, в том числе ряд украинских СМИ.

Вместе с Grammarly заблокировано 17 сайтов, свидетельствуют данные "Роскомсвободы".

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