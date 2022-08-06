Маск считает, что рецессия США неизбежна и продлится следующие 12-18 месяцев

Илон Маск считает неизбежным будущую рецессию экономики США, однако добавляет, что некоторые макроэкономические проблемы решатся самостоятельно.

Об этом он заявил на ежегодном собрании акционеров Tesla.

Макс прогнозирует, что рецессия продлится 18 месяцев, однако ее негативное влияние будет относительно умеренным. Еще в мае этого года он говорил о начале рецессии и оказался прав.

Маск отметил, что оптимистический прогноз на оставшийся год и на 2023 год частично связан с доказательствами того, что инфляция в стране, которая сейчас достигает 40-летнего максимума, может начать спадать.

Его прогнозы относительно собственной компании "Tesla" на второе полугодие более оптимистичным. В этом месяце Tesla приближалась к 3 млн. общих продаж автомобилей, а к концу десятилетия планирует выйти на уровень в 20 млн. автомобилей.

Для достижения таких результатов компания должна привлечь минимум 12 заводов, каждый из которых будет производить до 2 миллионов автомобилей в год. В настоящее время Tesla управляет шестью заводами, расположенными в США, Европе и Китае.

Напомним:

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Twitter пытается найти доказательства того, что миллиардер Илон Маск пытался сорвать финансирование соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов и изучает его мотивацию по поводу отказа от сделки.

Федеральный резерв США вторично подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.