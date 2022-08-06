Еврокомиссия планирует предоставить Украине 3 миллиарда евро помощи в виде грантов

План помощи от Еврокомиссии в 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже предоставлен, составит 5 млрд кредита и 3 млрд гранта.

Об этом сообщает POLITICO.

Новый проект помощи появился после отказа Германии предоставить гарантии кредита Украине в 9 млрд евро. По ее словам, Киев и так имеет значительные долговые обязательства, поэтому наилучшим является путь грантового финансирования.

ЕС планирует разделы 8 млрд евро помощи на две части. Первую – кредитную, которая составит 5 млрд евро долгосрочного займа, и вторую – грантовую, в которую привлекут остальные 3 млрд евро.

Пока нет точных дат реализации помощи, однако Комиссия рассчитывает, что Европейский парламент и страны ЕС в сентябре одобрят предоставление средств Украине, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

В мае лидеры ЕС обещали Украине макрофинансовую помощь в 9 млрд евро. Однако Киев получил только 1 млрд евро, предоставленных бюджетом ЕС.

Зеленский отметил, что вопрос помощи стал напряженным. Он подверг критике такие действия ЕС по затягиванию помощи Украине.

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Ситуация усугубляется тем, что после полномасштабного вторжения дефицит бюджета вырос до 5 млрд долларов в месяц. Необходимая финансовая помощь позволит Киеву своевременно производить выплаты пенсий и зарплат в государственном секторе, чтобы не допустить финансового краха.

Напомним:

Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой экстренной новой макрофинансовой помощи.

На 1 августа 2021 года иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий. Из этой суммы 12,7 млрд долларов уже поступило в государственный бюджет Украины.