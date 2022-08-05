Правительство внесет в Раду закон об акционировании "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом"

Кабинет Министров одобрил проект закона об акционировании государственного предприятия НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Законопроект предлагает определить процедуру создания акционерного общества "НАЭК "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству, и установить порядок формирования уставного капитала общества и его функционирование после создания", – написал он.

Он добавил, что для обеспечения экономической безопасности и защиты интересов государства предусмотрены ограничения, связанные с сохранением корпоративных прав государства, имущества атомных электростанций, ядерных материалов и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.