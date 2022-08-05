В правительстве предлагают конфисковать имущество и активы, находящиеся в Украине и принадлежат России

Кабмин утвердил проект указа президента о конфискации 903 объектов в Украине, принадлежащих России.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Как и обещали, забираем в пользу Украины и украинского народа российские активы. Делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами. Мы не подменяем закон нашим желанием, а реализуем эту стратегическую задачу правовым способом. Конфискованные активы конвертируются в средства, направленные на нашу оборону и восстановление", – заявил глава правительства.

Поэтому правительство приняло решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. В частности, Кабмин утвердил указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих Российскому государству.

Из них 79 позиций – корпоративные права, 824 позиции – имущество.

"Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов. Все имущество разделено на три категории: первая категория – это имущество, принадлежащее Российскому государству, вторая категория – это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, третья категория – это активы российских банков", – добавил Шмигаль.

По его словам, конфискованные активы конвертируются в средства, и будут направлены на оборону и восстановление Украины.