Amazon покупает производителя робототехники iRobot за 1,7 миллиарда долларов

Корпорация Amazon объявила о приобретении производителя робототехники – компании iRobot. Сумма сделки составит около $1,7 млрд.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Amazon.

Amazon приобретет iRobot за 61 доллар за акцию в рамках транзакции на сумму примерно 1,7 миллиарда долларов, включая чистый долг iRobot.

"Завершение транзакции зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение акционерами iRobot и одобрение регуляторных органов. После закрытия сделки Колин Энгл останется генеральным директором iRobot", - говорится в сообщении.

На фоне новостей акции iRobot на премаркете поднимались на 19,32% до $59,64. После резкого роста торги бумагами iRobot были временно приостановлены. Акции Amazon на этом фоне наоборот снизились на 0,71% до $141,56 за акцию.

Компания iRobot была основана в 1990 году. Она занимается разработкой, производством и продажей робототехники. В частности, компания известна брендом роботов-пылесосов Roomba.

Экономическая правда