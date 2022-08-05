Нефть дешевеет на фоне беспокойства относительно возможной рецессии

Цены на нефть в пятницу упали и были близки к самому низкому уровню с февраля, поскольку беспокойство по поводу возможной рецессии и падения спроса на топливо продолжали беспокоить рынки.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть Brent упала в цене на 50 центов (0,5%) до 93,62 долл за баррель по состоянию на 11:20 по Гринвичу.

Нефть WTI упала в цене на 66 центов (0,8%) – до 87,88 долл за баррель.

Причины падения цен

Цены испытали давление на этой неделе, поскольку рынок обеспокоен влиянием инфляции на экономический рост и спрос, также признаки ограниченного предложения держали цены ниже, пишет Reuters.

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"Обеспокоенность по поводу рецессии усилилась после того, как Банк Англии в четверг предупредил о затяжном спаде после того, как он повысил процентные ставки больше всего с 1995 года", - говорится в сообщении.

"Если цены на товары не формируются в условиях неизбежной экономической рецессии, они, возможно, готовятся к эпохе стагфляции, когда уровень безработицы начнет расти, а инфляция останется высокой", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Падение цен происходит несмотря на относительно ограниченные предложения.

"Очевидно, что все воспринимают угрозу рецессии гораздо серьезнее, поскольку мы все еще видим очень жесткий рынок и производителей, которые не могут это изменить", – сказал старший рыночный аналитик Oanda в Лондоне Крэйг Эрлам.

На этой неделе группа производителей ОПЕК+ согласилась повысить целевой объем добычи нефти на 100 000 баррелей в день в сентябре, но это было одно из самых маленьких прибавок с момента введения таких квот в 1982 году, свидетельствуют данные ОПЕК.

Ожидается, что обеспокоенность поставками усилится ближе к зиме, поскольку санкции Европейского Союза, запрещающие импорт морским транспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов, вступят в силу 5 декабря.

Экономическая правда