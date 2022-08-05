Половина из топ-10 российских олигархов до сих пор не под санкциями – исследование

Шесть из топ-10 российских олигархов пока не находятся под санкциями США, пятеро не находятся под санкциями Европейского союза и двое - Великобритании.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных санкций против России.

Речь идет о Владимире Лисине, Владимире Потанине, Павле Дурове, Леониде Михельсоне, Андрее Мельниченко и Вагите Алекперове.

В частности, под санкции США не попали:

Владимир Лисин (председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, 1 место у Forbes, состояние – $18,4 млрд);

Владимир Потанин (генеральный директор Горно-металлургической компании "Норильский никель", 2 место у Forbes, состояние – $17,3 млрд);

Павел Дуров (основатель "ВКонтакте" и Telegram, 3 место в Forbes, состояние - $15,1 млрд);

Леонид Михельсон (председатель правления газовой компании ПАО "Новатек", председатель совета директоров нефтехимического холдинга "Сибур", 4 место в Forbes, состояние – $14 млрд);

Андрей Мельниченко (главный акционер АО "СУЭК" и "Еврохим", 9 место у Forbes, состояние – $11,1 млрд);

Вагит Алекперов (бывший президент нефтяной компании "ЛУКойл", 10 место у Forbes, состояние - $10,5 млрд).

Из них санкции ЕС не затронули 5 олигархов: Владимира Лисина, Владимира Потанина, Павла Дурова, Леонида Михельсона и Вагита Алекперова.

Под санкции Великобритании не попали Владимир Лисин и Павел Дуров.

"В то же время под украинские санкции не попали семь российских олигархов, среди которых Владимир Лисин, Владимир Потанин, Павел Дуров, Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, а также Михаил Фридман (основатель и акционер "Альфа-Групп", 6 место у Forbes) (основатель USM Holdings, 7 место в списке Forbes).

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Часть олигархов владеют имуществом и активами за рубежом, в государствах, которые до сих пор не наложили на них санкции. Так, у Лисина есть имущество в Великобритании, у Вагита Алекперова – в ЕС, Фридман владеет активами в Украине, а Потанин – в ЕС и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутые олигархи ведут бизнес в секторах экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для правительства России: энергетика, металлургия, деньги и другое.

"Большинство из них имеют тесные связи с Кремлем и не осуждают его войну против Украины, которая длится восемь лет. Например, Михаил Фридман является акционером "Альфа-банка", после аннексии Крыма и бойни на Донбассе в 2014 году, продолжал кредитовать госкомпании российского ВПК.

Алишер Усманов – прокремлевский олигарх, который имеет тесные связи с президентом России и активно поддерживает политику российской власти в отношении Украины. Вагит Алекперов принимал участие в хищении крымских активов украинского государства, ведет активный незаконный бизнес в аннексированном Крыму и имеет личные связи с путиным", - отмечают аналитики.

"Хотя большинство этих олигархов призывали прекратить кровопролитие в Украине, их бизнес продолжает платить огромные налоги, которые формируют бюджет России, таким образом поддерживая финансово войну против Украины. Все эти олигархи сделали или приумножили свое состояние именно при путинском режиме.

Павел Дуров выехал из России еще в 2014 году и ныне выступает против войны, однако в основанном им Telegram активно распространяется язык вражды по отношению к Украине, на что Дуров не пытается повлиять", - добавили в Trap Aggressor.

Ранее аналитики сообщали, что четыре из десяти обслуживающих российский ОПК банков не отключили от SWIFT.

Экономическая правда